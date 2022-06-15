Бухарест, , 13:54 — REGNUM Европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная держава, заявил 15 июня президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я нахожусь в постоянном контакте с (президентом Украины Владимиром) Зеленским… и я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия — сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет», — сказал Макрон на пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что киевский режим должен будет вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня.

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