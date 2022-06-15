Кемерово, 15 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Специалисты из двух кузбасских клиник вошли в число победителей Всероссийской премии «Призвание». Речь о девяти врачах из областной больницы им. С. В. Беляева и детской областной больницы им. Ю. А. Атаманова.

Медики

«Наши врачи — герои в белых халатах. Ежедневно они совершают настоящий подвиг, спасая жизни и возвращая здоровье своим пациентам. Настоящими бойцами они проявили себя во время пандемии коронавируса, когда шли на риск, выполняя свой профессиональный долг, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — То, что победителями одной из самых престижных премий в стране стали сразу девять кузбасских врачей, подтверждает высокий уровень медицины в Кузбассе».

В числе победителей премии оказались врач-акушер-гинеколог Анна Неретина; врач-неонатолог отделения патологии новорождённых Наталья Лылова; заведующая детской поликлиникой Ирина Болгова; акушер-гинеколог Алена Иванникова; заведующая отделением патологии беременности Елена Гришкевич; заведующая женской консультацией Людмила Черданцева; заместитель главного врача по педиатрии Александр Голомидов; главный врач Кузбасской областной больницы им. С. В. Беляева Михаил Ликстанов; заведующая отделением реабилитации Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю. А. Атаманова Ольга Егерева.