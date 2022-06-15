Ульяновск, 15 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области жара сменится ливнями и шквалистым ветром. Очередное предупреждение об ухудшении погодных условий опубликовало управление МЧС.

Наталия Николаева ИА REGNUM После дождя

В ведомстве отмечают, что ночью и днём 16 июня местами ожидаются гроза и шквалистый ветер с порывами 15 — 20 метров в секунду. Днём прогнозируются локальные ливни, град.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее спасатели распространили предупреждение о том, что 15 июня в Ульяновской области установится 30-градусная жара, призывая жителей ограничить пребывание на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, в северо-западной части лесной местности Ульяновской области ранее установилась высокая пожарная опасность.