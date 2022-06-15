Самара, 15 июня 2022, 13:56 — REGNUM Федеральную поддержку в размере 24 млрд рублей получит проект строительства обхода Тольятти с мостом через Волгу. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Сообщается, что такое решение было принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Отмечается, что средства в размере 24 млрд рублей будут представлены концессионеру компанией «Дом. РФ» в рамках механизма инфраструктурных облигаций по ставке существенно ниже рыночной — 4,5% годовых.
Отмечается, что готовность моста и трассы на текущий момент составляет 53%.
«Это один из наших ключевых проектов, по которому добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост, который уже готов более чем наполовину, был достроен и служил людям десятки лет. Являясь частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», проект позволит нам выстраивать новые логистические цепочки с другими странами. Это открывает новые возможности для создания у нас новых производств и рабочих мест для жителей», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.