Самара, 15 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Федеральную поддержку в размере 24 млрд рублей получит проект строительства обхода Тольятти с мостом через Волгу. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

ru.torange.biz Строительство дороги

Сообщается, что такое решение было принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Отмечается, что средства в размере 24 млрд рублей будут представлены концессионеру компанией «Дом. РФ» в рамках механизма инфраструктурных облигаций по ставке существенно ниже рыночной — 4,5% годовых.

Отмечается, что готовность моста и трассы на текущий момент составляет 53%.

«Это один из наших ключевых проектов, по которому добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост, который уже готов более чем наполовину, был достроен и служил людям десятки лет. Являясь частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», проект позволит нам выстраивать новые логистические цепочки с другими странами. Это открывает новые возможности для создания у нас новых производств и рабочих мест для жителей», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.