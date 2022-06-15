Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM Январские беспорядки в Казахстане были хорошо организованы. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» 15 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

КНБ Казахстана задерживают участников антиобщественных акций в Казахстане © Пресс-служба КНБ РК

«Это была попытка государственного переворота, нападение на государственный строй Казахстана, а также попытка смещения главы государства со своей должности. Сама ситуация была хорошо срежиссирована опытными профессионалами», — отметил Токаев.

Он сообщил, что в ходе беспорядков было похищено 3 тыс. единиц оружия, из которых правоохранители к настоящему времени вернули только 1,6 тыс. Расследование усложняется тем, что протестующие грамотно заметали следы. Например, они уничтожали видеокамеры наблюдения.

«Тем не менее межведомственная специальная группа упорно работает над раскрытием всех деталей этой попытки государственного переворота», — сказал казахстанский лидер.

Токаев также сообщил, что участники беспорядков зачастую были жестки, многие подверглись их истязаниям. Резиденция президента в Алма-Ате после захвата протестующими восстановлению не подлежит.

Стоит отметить, что президентскую резиденцию в Алма-Ате решено снести и разбить там парк.

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