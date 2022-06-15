Томск, , 13:52 — REGNUM В Томске перед судом предстанет 23-летний местный житель по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Томской области.

ДТП

По данным следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый ехал на автомобиле Subaru Legacy Outback по улице 79 Гвардейской Дивизии в направлении проспекта Комсомольский. Увидев впереди ДТП, он попытался затормозить, однако из-за обледенения проезжей части и высокой скорости сбил находившегося на месте аварии инспектора ГИБДД.

«От полученных травм сотрудник полиции скончался в медицинском учреждении. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.