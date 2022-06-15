Москва, , 14:00 — REGNUM США и другим западным странам должно хватить благоразумия, чтобы не довести конфликт на Украине до ядерного. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 15 июня в эфире телеканала «Россия 1».

Сергей Рябков Mgimo.ru

Рябкова спросили, всерьёз ли западные политики, в том числе американские, говорят о военном поражении России, имеющей ядерное оружие, или они блефуют.

«Я надеюсь, что всё-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижёров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД раскритиковали призывы польского политика к странам Запада передать Украине ядерное оружие.

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