Брюссель, , 13:51 — REGNUM Оценка сроков присоединения Швеции и Финляндии к НАТО была слишком оптимистична. Об этом 15 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я был слишком оптимистичен, это правда. Поскольку на том этапе мы не имели никакой информации о том, что могут возникнуть проблемы», — сказал Столтенберг.

По его словам, после подачи заявок от Швеции и Финляндии на членство в НАТО в альянсе услышали об озабоченностях Турции и признали, что это может потребовать больше времени, чем ожидалось.

При этом он добавил, что надеется достичь прогресса по членству Швеции и Финляндии до саммита в Мадриде, который пройдёт в конце июня, но не может назвать конкретные сроки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол США при НАТО Джулианн Смит пригласила Финляндию и Швецию принять участие в саммите альянса в Мадриде.

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