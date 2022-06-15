Пули-Алам, Афганистан, , 13:51 — REGNUM Источники, близкие к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщают, что муниципалитет города Пули-Алам, административного центра афганской провинции Логар, запросил у торговцев двойную сумму денег за разрешение на строительство придорожных ларьков. Об этом пишет газета «8 Собх».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Так, фиксированная цена на разрешение составляет от 12 000 до 13 000 афгани, но мэрия Пуле-Алама оценила его в 20 000 афгани.

Количество таких киосков колеблется от 550 до 600, которые предоставляются индивидуально на договорной основе.

Не так давно часть стоянки рынка моющих средств Логара, которая должна была быть передана розничным продавцам за 50 000 афгани, была продана другим людям за 200 000 афгани.