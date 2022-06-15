История вопроса

Хотя Россия и Китай до сих пор не имеют соглашения о стратегическом партнёрстве, их сотрудничество во всех областях, от военной до культурной, испытало в последние годы резкий подъём. В 2018 году товарооборот между двумя странами достиг рекордного объёма – 107 млрд долларов.

В то же время, у ряда экспертов вызывает опасение возможный захват Китаем российских природных ресурсов: скупка лесов из Сибири, Урала и Дальнего Востока; застройка и загрязнение озера Байкал. Хотя на государственном уровне китайцы поддерживают с Россией хорошие отношения, их коммерческие банки по факту поддерживают антироссийские санкции.

Однако в целом правительства обеих стран пока что нацелены на ускоренное сближение.

