Пекин, 15 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонную беседу. Об этом 15 июня сообщает китайское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

По информации СМИ, темой переговоров российского и китайского лидеров стала международная ситуация, в частности, состояние мирных переговоров с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике.