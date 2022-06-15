Астрахань, , 13:48 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

15 июня выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 573 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 114 тыс. 67 человек выписаны после курса лечения, в том числе 33 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 11 человек. Подтвержден один новый летальный случай.