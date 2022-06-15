Волгоград, , 13:55 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 25 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 176 человек, зарегистрирован один летальный исход.

Больничная палата (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Всего в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 223 392 жителей. Выздоровели 214 923 человека, скончались от осложнений при инфекции 6 887 пациентов.

По данным регионального оперштаба, продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 1 582 жителя.