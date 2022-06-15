Москва, , 13:45 — REGNUM Еще летом 2021 года, когда прошла встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, были заметны симптомы ухудшения отношений РФ со странами Запада. Об этом 15 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не был другим, мир уже тогда ощущал, были видны не вооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдаем сейчас. И мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас», — сказал он в ответ на слова одного из журналистов о том, что на саммите в Женеве предстоящий тогда 2022 год представлялся совсем другим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что новая операция Вооружённых сил Турции против курдов на сирийской территории поспособствует стабильности и безопасности в Сирии.