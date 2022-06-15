Москва, 15 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Еще летом 2021 года, когда прошла встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, были заметны симптомы ухудшения отношений РФ со странами Запада. Об этом 15 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не был другим, мир уже тогда ощущал, были видны не вооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдаем сейчас. И мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас», — сказал он в ответ на слова одного из журналистов о том, что на саммите в Женеве предстоящий тогда 2022 год представлялся совсем другим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что новая операция Вооружённых сил Турции против курдов на сирийской территории поспособствует стабильности и безопасности в Сирии.