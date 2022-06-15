Новосибирск, 15 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 15 июня, начали принимать заявления и выдавать разрешения на добычу сурка серого. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

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Уже зарегистрировано 354 заявления на выдачу разрешения.

Отмечается, что министерством распределено 85 разрешений. С учётом утверждённых норм пропускной способности, а также в случае непредставления или несвоевременного предоставления сведений о добытых охотничьих ресурсах по ранее выданному разрешению, остальным заявителям будут направлены официальные отказы в выдаче разрешений.