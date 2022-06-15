Ульяновск, 15 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом увеличилось количество вновь госпитализированных ковидных больных. Также растёт число жертв пандемии. Соответствующие сведения приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 15 июня, с начала пандемии в Ульяновской области заражение коронавирусом официально подтверждено у 203 395 жителей, в том числе 13 и 14 июня выявлено соответственно 24 и 23 носителя коронавирусной инфекции.

Переболели ковидом 198 275 жителей Ульяновской области, из них 14 июня вылечились 28 человек.

Количество госпитализированных чуть подросло: 12 и 13 июня направляли в ковидные стационары по шесть больных ежесуточно, 14 июня стали лечиться в больницах ещё семь пациентов.

Пятые сутки подряд в Ульяновской области умирает по одному ковидному больному. Таким образом, количество жертв пандемии достигло 4711 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в области сделано 2 127 078 лабораторных тестов на коронавирус.