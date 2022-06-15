Симферополь, 15 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Трое пациентов с заражением коронавирусом попали в стационары за последние сутки, сообщили 15 июня в региональном оперативном штабе. Это вдвое меньше, чем было госпитализировано накануне.

Yanao.ru Коронавирус

За сутки на территории Крыма было подтверждено 29 новых случая заражения коронавирусом, на 3 больше, чем подтвердилось сутками ранее. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 44 крымчанина, зарегистрирована смерть двух пациентов.

Всего в Крыму с весны 2020 года подтверждено 183 584 случая заражения коронавирусом, выздоровели из этого числа 176 332 человека. Жертвами COVID-19 стали 5 303 человека.