* запрещённая в России организация

Кабул, 15 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. После противоречивых решений афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о назначениях и по общественным делам, обострились этнические разногласия в среде командиров и боевиков группировки.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Информационное агентство «Шафакна» со ссылкой на газету «8 Собх» цитирует местные источники на севере Афганистана. Сообщается, что некоторые из командиров узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе были помещены под домашний арест, также прилагаются усилия по разоружению других командиров. Планы по аресту узбекского командира «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также вызвали недовольство других командиров, и лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере мобилизуют свои силы против движения.

В то же время продолжаются попытки арестовать или ликвидировать маулави Мехди Муджахида. По словам людей, близких к командиру, он бежал из Кабула в Балхаб ночью из-за планов с целью его убийства, и теперь ему угрожает опасность быть арестованным или убитым. Говорят, что этнические раздоры между командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) курирует начальник главного штаба армии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти разногласия усиливаются, хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда отвергали их и настаивали на инклюзивности своего режима.

Источники на севере Афганистана сообщают, что внутренняя борьба среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усиливается. Сообщается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались во второй раз разоружить своего узбекского командира в провинции Фарьяб, что привело к эскалации напряжённости между членами группировки. Другой местный источник сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё ещё добиваются разоружения других узбекских командиров в провинции Фарьяб.

Два дня назад произошло столкновение между узбекским командиром батальона 4-й бригады талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Ихсануллой Туфаном и пуштунским командиром фарьябской бригады муллой Мансуром Джаведом, в результате которого пять человек были убиты и ранены. Местные источники утверждают, что мулла Мансур добивался разоружения и ареста кари Ихсануллы. Согласно этим источникам, такие действия усилили этнические разногласия внутри талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и по этой причине кари Салахуддин Аюби, один из узбекских командиров, близких к Махдуму Раббани, заявил о своей поддержке кари Ихсануллы Туфана. После столкновений между узбекскими и пуштунскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе из центра поступил приказ мулле Фазилю, заместителю министра обороны, арестовать кари Ихсануллу Туфана и кари Салахуддина Аюби и доставить их в Кабул. Эти двое считаются влиятельными узбекскими командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны. Согласно источнику, мулла Фазиль не смог арестовать кари Салахуддина и кари Ихсануллу и вернулся в Кабул ни с чем.

С другой стороны, источники добавляют, что командиры узбекских и таджикских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мобилизуют находящиеся под их командованием вооружённые силы в провинции Фарьяб. Согласно местным источникам, кари Салахуддин Аюби вернулся в уезд Кайсар, откуда пытается мобилизовать узбекских командиров и их подчинённых для отпора в случае нападения пуштунских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также сообщается, что некоторые другие недовольные командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, особенно в Фарьябе и Тахаре, пытаются присоединиться к этим командирам для борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Другой источник в Кабуле сообщил, что урегулированием межэтнического спора в рядах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимается штаб армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из столицы. Согласно сообщениям, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся к военному наступлению на севере страны, чтобы разоружить, арестовать или ликвидировать недовольных командиров группировки.

Ранее, в январе 2022 года фракция Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разоружила некоторых непуштунских командиров в провинции Фарьяб якобы за сотрудничество с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По окончании операции по разоружению командиров из других этнических групп, фракция Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в январе арестовала Махдума Алама Раббани, одного из самых влиятельных узбекских командиров. Затем, по приказу муллы Фазеля, заместителя министра обороны, он был переведён в Мазари-Шариф, столицу провинции Балх, а позже был помещён под арест в Кабуле по обвинению в сотрудничестве с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Раббани провёл более трех месяцев в разведке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и после освобождения из тюрьмы вернулся в Фарьяб. Он до сих пор находится в этой в провинции. До того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане, Раббани был командующим силами группировки в провинции и сыграл ключевую роль в захвате Фарьяба и Джаузджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Мобилизация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для убийства Мехди Муджахида

Одновременно с ростом напряжённости в Фарьябе источники в Сарипуле также сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются арестовать или ликвидировать маулави Мехди Муджахида. Он является хазарейским командиром «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Балхаб, Сарипуль. Согласно источникам на севере страны, Мехди Муджахид бежал ночью из Кабула, от группировки Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и направился в Балхаб. Балхаб — родина Мехди; после прибытия он пять раз ответил отказом делегациям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на предложение о возвращении в Кабул.

Местные источники в Сарипуле говорят, что конфронтация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с хазарейским командиром привела к его выходу из рядов движения. Сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются вернуть его в свои ряды, но пока безрезультатно.

Ранее в результате столкновений между маулави Мехди и маулви Атауллой, талибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главой уезда Балхаб, были убиты и ранены десять человек. После столкновения маулави Атаулла бежал из Балхаба. Через несколько дней после столкновения маулави Мехди назначил Али Хасана Хакими главой уезда Балхаб. В ответ на это решение талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начальник полиции провинции Сарипуль выпустил информационный бюллетень, в котором назначение Хакими было объявлено незаконным, а маулави Мехди назван безответственным человеком.

Необходимо отметить, что конфронтация между Мехди Муджахидом и лидерами движения, особенно с фракцией Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обостряется. Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), от имени движения связался с маулави Мехди, чтобы разрешить спор. Однако, как сообщают информированные источники, разговор закончился безрезультатно. С другой стороны, источники добавляют, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли вернуть маулави Мехди Муджахида в Кабул, они в настоящее время мобилизуют своих бойцов, чтобы арестовать или ликвидировать его.

В последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместили батальон солдат численностью 500 человек в самом центре провинций, населённых хазарейцами. Батальон дислоцируется на стыке уезда Балхаб провинции Сарипуль и уезда Дарайе-Суф провинции Саманган. Расположение этого батальона таково, что он контролирует дорогу, соединяющую уезды Дарайе-Суф в Самангане, Балхаб в Сарипуле и Якавланг в Бамиане, населённые хазарейцами. Часть бойцов этого батальона составляют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-смертники. Предполагается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала блокируют уезд Балхаб со всех сторон, а затем проведут военную операцию по ликвидации маулави Мехди.

Источники, близкие к Мехди Муджахиду, уверены, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются ликвидировать маулави Мехди и его людей. Мехди является известным хазарейским деятелем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали непуштунских командиров для свержения республики. Мехди был одним из влиятельных командиров группировки на севере, не относящимся к пуштунскому этносу. Он сыграл ключевую роль в захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинции Сарипуль и других северных районов. После захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), маулави Мехди Муджахид четыре месяца служил начальником разведки провинции Бамиан, прежде чем его вызвали в Кабул. Согласно местным источникам, в настоящее время в уезде Балхаб под командованием Мехди Муджахида находятся тысячи боевиков. Мехди также прилагает усилия по вербовке ещё большего количества людей.

Бойцы и командиры других национальностей чувствуют себя отчужденными от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).