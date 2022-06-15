Москва, , 13:41 — REGNUM Законопроект, предлагающий считать преступления против детей отягчающим вину обстоятельством, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Ниной Останиной, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается дополнить часть первую статьи 63 Уголовного кодекса РФ (УК) новым пунктом, предусматривающим совершение преступления в отношении несовершеннолетнего в качестве самостоятельного обстоятельства, отягчающего наказание.

Тем самым усиливается защита от преступных посягательств на подростков в возрасте от 14 до 18 лет, указали авторы.

Кроме того, предлагается предусмотреть исключения из указанного обстоятельства в отношении виновного несовершеннолетнего (для исключения такого отягчающего обстоятельства при совершении преступления несовершеннолетним в отношении сверстника или другого по возрасту несовершеннолетнего) в целях учета принципа справедливости уголовного наказания, закрепленного в статье 6 УК РФ.

Статистика

По статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, в первом полугодии 2021 года наблюдается существенный рост количества осужденных за преступления против личности по отношению к тому же периоду 2020 года. В первом полугодии 2021 года всего осужденных за преступления против личности — 60 829 человек (в первом полугодии 2020 года — 51 416 осужденных. Из них преступления против жизни и здоровья совершили 31 534 человека (27 535), против половой неприкосновенности — 3421 (2635), против конституционных прав и свобод — 3421 (2765), против семьи и несовершеннолетних — 23 174 (18 291).

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