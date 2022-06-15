Москва, , 13:51 — REGNUM Торговые центры «Мега» в России продолжат свою работу, несмотря на решение головной компании IKEA свернуть свою деятельность на рынке страны. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба компании-владельца торговых центров Ingka, передаёт ТАСС.

IKEA Sam Greenhalgh

«Торговые центры «Мега» продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. «Химки бизнес парк» также продолжит работу», — сказано в сообщении.

Торговые центры «Мега» находятся в крупных городах России: Москве, Петербурге, Адыгее-Кубани, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе.

Напомним, что компания IKEA заявила о продаже своих фабрик в России. Розничный бизнес останется в состоянии «паузы».

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