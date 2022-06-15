Екатеринбург, 15 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 433 693 гражданина. В том числе 55 человек за прошедшие сутки, сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в области выявили 446 180 заражений коронавирусом. Из них 102 случая — 15 июня. Госпитализированы ещё 104 пациента.

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции осталось на отметке 10 752. За последние сутки не зарегистрировано случаев смерти от ковида.