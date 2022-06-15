Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Кибер-кафе с роботом «Дуняша» в роли продавца угощает участников юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мороженым, кофе и газировкой, передает 15 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Робот «Дуняша» на ПМЭФ-2022

По заказу компании «Робин Гуд Роботикс» у российского производителя сервисных роботов «Промобот» на создание робота ушло порядка шести месяцев. «Дуняша» взяла образ многодетной вице-мисс города Пермь 2014 года Дианы Габдуллиной, а голос — актрисы пермского театра «Театр». В качестве электронного продавца компания «Промобот» использует новую модель дроида Robo-C-2, которую представили в январе 2022 года.

В среднем «Дуняша» может обслужить 300-500 человек, в течение дня нужна дозаправка расходных материалов, но это не занимает много времени. Как рассказал ИА REGNUM председатель совета директоров компании «Промобот» Алексей Южаков, уже есть заказ на 18 таких кибер-кафе, два из них реализованы. Один в Перми, в Парке культуры и отдыха имени Горького, второй представлен на ПМЭФ-2022, после которого отправится в Нижний Новгород.

«Мы провели большую аналитическую работу и решили, что образ Дианы подходит лучше всего», — пояснил Южаков.

В свою очередь руководитель проектов в компании Дмитрий Ведерников уточнил ИА REGNUM, что после того как два кибер-кафе пройдут «боевое» тестирование, в течение текущего лета будет составлен план дальнейшего развития продукта.

Добавим, что напитки и мороженое, которые готовит «Дуняша», обойдутся покупателям в привычную для них цену, а вот участникам форума повезло больше, за любую позицию кибер-кафе покупатель вносит символическую плату — 1 рубль.