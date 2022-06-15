Уфа, , 13:43 — REGNUM Более 79 млн рублей заработал в 2021 году депутат городского Совета Уфы, член партии «Зеленые» Александр Дёгтев. Сведения о доходах депутатов совета города Уфы опубликованы на сайте этого совета.

Доходы

Согласно документу, в собственности у него находится квартира, площадью 191,4 кв. метра, гаражный бокс, машиноместо, в общей долевой собственности находятся два нежилых помещения. У депутата и его супруги имеются два автомобиля Mercedes-Benz.

Депутат, предприниматель Руслан Зайнуллин (ЛДПР) занял второе место по доходам в 2021 году. Он задекларировал за 2021 год более 64 млн рублей. Согласно документу, у него в собственности находятся несколько сотен земельных участков, квартира в общей совместной собственности 90,1 кв. метров, а также два автомобиля Mercedes-Benz.

Депутат, член КПРФ, директор ООО «Регион-тендер» Андрей Егоров, согласно декларации, заработал в 2021 году более 62 млн рублей. У него в собственности имеется пять земельных участков, квартира площадью 155,9 кв. метров и машиноместо.