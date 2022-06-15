Таганрог, Ростовская область, 15 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Ростовской области утонул 16-летний подросток, отдыхавший с матерью на берегу Таганрогского залива. Тело несовершеннолетнего спасатели искали около трёх часов.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Таганрогский залив

Инцидент случился утром 14 июня на Чеховской набережной. Мать с сыном отдыхали на пляже «Тополёк». Около 10:45 подросток пропал из виду, пишет портал Donday.ru. Очевидцы сообщили об исчезновении мальчика в экстренные службы.

Тело подростка обнаружили около 13:30 мск.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области ранее наградили двух подростков, которые спасли двух тонущих в реке Калитва девочек. Инцидент случился в хуторе Ленина Белокалитвинского района 31 мая.