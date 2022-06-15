Джакарта, 15 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало, что число случаев заражения новыми штаммами «Омикрона», а именно BA.4 и BA.5, увеличилось до 20, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На Бали выявили три случая заражения новыми штаммами «Омикрона», четыре случая — в Джакарте, один случай — в Бантене и 12 случаев - в провинции Западная Ява.

«Всего выявлено 20 случаев BA.4 и BA.5. Таким образом, три случая выявлено у иностранцев и остальные 17 случаев — у граждан Индонезии», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии проводит G20 для достижения прогресса в приоритетных секторах, включая глобальную архитектуру здравоохранения.

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