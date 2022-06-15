Екатеринбург, , 13:45 — REGNUM В Свердловской области бывший главврач Областной специализированной больницы медицинской реабилитации подарил дочери дом, чтобы уйти от ареста имущества. Уральца обвиняют в растрате, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год мужчина присвоил 23 млн рублей, принадлежащие медицинскому учреждению, которым он руководил. Для похищения средств мужчина использовал фирмы-«однодневки», заключая с ними договоры.

Обвиняемый находится в международном розыске. Суд наложил арест на имущество бывшего главного врача, однако тот решил подарить дом дочери. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделку незаконной. Требование было удовлетворено. Решение суда не вступило в законную силу.