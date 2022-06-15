Москва, 15 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Представители компании «Вкусно — и точка» прокомментировали информацию о смене в будущем названия своей сети ресторанов. Об этом 15 июня сообщает «РИА Новости» в своём телеграм-канале.

Канал — Короче новости. Цитата из видео: «Удивительное сходство: на что похож новый логотип «Макдоналдса».

Как отмечает СМИ, российский преемник «Макдоналдс» опроверг новости о том, что название «Вкусно — и точка» «временное». Ранее «Москва 24», ссылаясь на источник, сообщило, что сеть в будущем планирует поменять наименование ресторанов.

ИА REGNUM напоминает, что сеть быстрого питания «Еда и Точка» из Приморского края намерена доказать, что новый владелец «Макдоналдс» Александр Говор скопировал название для своих ресторанов «Вкусно и точка». «В данным момент мы заняты выбором юридической компании, которая имеет опыт работы с подобными оппонентами. Считаем, что какой крупной ни была бы компания, нельзя так просто взять чужую идею нейминга», — объяснил директор сети «Еда и Точка» Сергей Понкратов.