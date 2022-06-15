Чебоксары, 15 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Чувашии увеличилось количество вновь выявленных случаев заболевания ковидом, при этом нет смертельных исходов. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 15 июня, с начала пандемии в Чувашии заразились коронавирусом 80 550 жителей, из них 13 и 14 июня официально выявлено соответственно 33 и 38 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Четвертые сутки подряд в республике подтверждается менее 40 случаев заражения коронавирусом.

Переболели ковидом 75 475 жителей Чувашии, из них 14 июня выписаны 30 человек. Доля выздоровевших в целом составляет 93,699%.

В то же время количество госпитализированных резко, в 18,3 раза, выросло: если 13 июня попали в ковидные стационары трое больных, то 14 июня направление на лечение в больницы 55 пациентов.

Новых жертв пандемии нет. Напомним, что всего в Чувашии умерли 4646 ковидных больных.