Новосибирск, 15 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. На совместном заседании комитетов Законодательного собрания Новосибирской области сегодня, 15 июня, проходило обсуждение будущей концессии по строительству мусороперерабатывающих и мусоросортировочных комплексов. Спикер парламента Андрей Шимкив призвал Группу «ВИС» извиниться перед новосибирцами за нереализованное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных комплексов. В компании заявление назвали «странным», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Напомним, недавно оно было расторгнуто по соглашению сторон из-за практической невозможности его реализации, — говорится в официальном комментарии Группы «ВИС». — В связи со столь громким демаршем уважаемого руководителя напоминаем, что любой концессионный проект предполагает ответственность и обязательства двух сторон соглашения — концедента и концессионера. Также хотели бы напомнить, что Группа «ВИС» постоянно в течение пяти лет подтверждала свою готовность реализовать такой нужный области проект. Однако условий для этого так и не было создано, главное из которых — предоставление земельных участков под размещение объектов концессионного соглашения. Также хотели бы напомнить всем уважаемым депутатам, что при их деятельном участии действие соглашения было приостановлено. Так что, если уж и извиняться перед новосибирцами, так коллективно и солидарно. Жаль, что такую болезненную тему, как мусорная реформа, продолжают использовать для громких заявлений и личного пиара».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области идёт активная подготовка к проведению конкурсов для заключения концессионных соглашений по строительству шести мусоросортировочных комплексов.

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