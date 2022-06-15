Донецк, 15 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Город Горловка, а также населённые пункты Гольмовский и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглись обстрелам со стороны украинских нацистов. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что Пантелеймоновка была обстреляна со стороны ВСУ в 11:20 и 12:40 (совпадает с мск) и в ходе этих обстрелов по населенному пункту было выпущено четыре и пять снарядов калибра 152 мм соответственно.

Кроме того, указывается, что киевские боевики выпустили по Гольмовскому в 12:25 девять снарядов калибра 152 мм и в 12:30 шесть мин калибра 120 мм, а также в 11:50 обстреляли Горловку, выпустив по городу шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Александр Никишин рассказал, что гуманитарным коридором с территории завода «Азот», оккупированной украинскими силовиками, смог воспользоваться один человек.