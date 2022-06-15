Афины , 15 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Конкурирующие попытки Греции и Турции привлечь внимание, деньги и оружие США дестабилизируют и без того неспокойный регион, сообщает 15 июня Politico.

Incirlik.af.mil Военное сотрудничество США и Турции

Давние соперники внезапно оказались на видном месте, в то время как США и их западные союзники переориентируют свою политику в связи с украинским конфликтом. И та, и другая страна разыгрывает свои карты, стараясь доказать, что именно она является самым важным и ближайшим союзником США и НАТО.

Греция хочет считаться «надежным и предсказуемым союзником», а Турция предлагает готовые вооруженные силы и связи за границами Запада.

Уже будучи союзником ЕС и НАТО, Греция предоставила американским военным бессрочный доступ к важнейшим военным базам и теперь принимает американский СПГ. Примечательно также, что Грецией также не правит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который раздражал американские властные круги закупками российского оружия и недемократическим поведением.

«Греция демонстрирует свою полезность на контрасте с Турцией и ту роль, которую она вместе с группой других союзников может сыграть для США в качестве альтернативы Эрдогану, которому они не могут доверять», — объясняет профессор международных отношений в Американском колледже Греции Константинос Филис.

Но Афины не в силах изменить некоторых фактов. «Запад видит в Турции очень важного союзника… очень большой рынок и армию, готовую отправиться на выполнение разных заданий», — отметил Филис.

Турция представляет себя уникальным посредником между Россией и Украиной. Страна старалась играть роль в переговорах о возобновлении экспорта украинского зерна, поставляла Киеву беспилотники, в то же время уклоняясь от присоединения к западным санкциям против Москвы.

Непостоянные отношения Греции и Турции с США создали напряжение между двумя странами еще до начала операции России на Украине. И поскольку и в Греции, и в Турции приближаются выборы, а на кону стоят крупные американские поставки, в ближайшее время деэскалации не предвидится.

«Эти демонстративные акции больше связаны с широкой геополитической расстановкой сил в условиях меняющихся балансов, нежели с внутренней политикой, — считает специалист по Турции и ЕС в компании по анализу рисков Eurasia Group Эмре Пекер. — Так что структурная напряженность никуда не денется».