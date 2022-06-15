Минск, 15 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. На фоне обострения в мире конфликтов вновь прорастают зерна нацизма, заявил 15 июня премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая в Минске на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством».

Официальный сайт правительства России Роман Головченко

«Как показывают события, трагические уроки прошлого игнорируются. И чем дальше мы отдаляемся от событий той войны (Великой Отечественной), тем больше возникает опасностей. Планета накаляется по-новому. Множатся новые очаги противостояния, социальные и этнические конфликты. И на этом фоне вновь прорастают зерна нацизма», — сказал Головченко.

Проявлением этого процесса премьер-министр Белоруссии назвал в частности разрушение в ряде стран памятников воинам-освободителям, героизацию нацистских преступников, а также фальсификацию исторической правды.

«В душе каждого из нас поднимаются волны праведного возмущения, когда видим на телеэкранах, как поступают с такими монументами в некоторых соседних государствах», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко заявил, что западные антироссийские и антибелорусские санкции раскачивают всю мировую экономику.

Читайте также: Санкции Запада раскачивают мировую экономику — премьер-министр Белоруссии