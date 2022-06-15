Оренбург, 15 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Оренбуржье 32% выпускников получили высокие баллы на ЕГЭ по русскому языку — самому массовому экзамену, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

ЕГЭ по русскому языку в регионе сдавали 6702 человека. Максимальный из возможных результатов — 100 баллов — получили 38 выпускников. Ещё 2 133 выпускника (32%) получили высокие баллы – от 81 до 100.

На сегодняшний день в копилке выпускников Оренбургской области уже 55 стобалльных результатов: 38 — по русскому языку, семь — по химии и 10 – по литературе.