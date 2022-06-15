Брянск, 15 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Высокий уровень воды в реке Десна сдерживает подрядчика на строительстве моста на набережной Брянска, сообщили ИА REGNUM 15 в пресс-службе городской администрации.

Пресс-служба Брянской городской администрации Старый понтонный и новый бетоный мост в Брянске

Строителям осталось установить только три опоры моста, все они будут находиться в русле Десны. Темп работ приходится сдерживать, поскольку вода в реке ещё не опустилась до приемлемых значений. Всего в основание моста подрядчик забетонируют 12 опор, на которые уложат 198 балок. Сейчас к мосту на набережной продолжается устройство подъездных путей.

Как сообщало ИА REGNUM, новый мост длиной 270 метров заменит старый понтонный и соединит Советский район с новой дорогой — защитной дамбой «Брянск-1 — Брянск-2».