Курск, 15 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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15 июня выявлено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на семь больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 810 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 115 тыс. 714 пациентов, в том числе 51 — за последние сутки.

Всего скончались 2485 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.