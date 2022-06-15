Набережные Челны, Татария, 15 июня 2022, 14:39 — REGNUM В отношении 55-летней заведующей кассой и 42-летней старшего менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов одного из отделений банка в Набережных Челнах прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за хищение 40 млн рублей. Свою вину сотрудницы банка признали частично, сообщает прокуратура РТ.

Молоток судьи
Молоток судьи
Pixabay.com

По версии следствия, в апреле 2021 года 42-летняя обвиняемая попросила заведующую кассой помочь с деньгами за вознаграждение. Ответив согласием и используя служебное положение, женщина передала коллеге ключи от банковской ячейки одного из клиентов. Злоумышленница тайно похитила оттуда 15 млн рублей, после чего передала сообщнице 50 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

В декабре 2021 года 55-летняя обвиняемая по просьбе коллеги под тем же предлогом тайно похитила из хранилища и передала ей 25 млн рублей, получив за оказанные «услуги» 200 тыс. рублей.

Также с апреля по декабрь 2021 года 42-летняя обвиняемая под предлогом приобретения дорогостоящего оборудования для частной клиники похитила у четверых жителей Набережные Челнов более 22 млн рублей. При этом обещания по ежемесячному выплачиванию им до 6% от суммы займа женщина не выполнила. Присвоенными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

В зависимости от роли и степени участия сотрудницы банка обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

До решения суда женщины находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии охранному предприятию было незаконно перечислено более 6,6 млн рублей.

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