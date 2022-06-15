Набережные Челны, Татарстан, 15 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В отношении 55-летней заведующей кассой и 42-летней старшего менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов одного из отделений банка в Набережных Челнах прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за хищение 40 млн рублей. Свою вину сотрудницы банка признали частично, сообщает прокуратура РТ.

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По версии следствия, в апреле 2021 года 42-летняя обвиняемая попросила заведующую кассой помочь с деньгами за вознаграждение. Ответив согласием и используя служебное положение, женщина передала коллеге ключи от банковской ячейки одного из клиентов. Злоумышленница тайно похитила оттуда 15 млн рублей, после чего передала сообщнице 50 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

В декабре 2021 года 55-летняя обвиняемая по просьбе коллеги под тем же предлогом тайно похитила из хранилища и передала ей 25 млн рублей, получив за оказанные «услуги» 200 тыс. рублей.

Также с апреля по декабрь 2021 года 42-летняя обвиняемая под предлогом приобретения дорогостоящего оборудования для частной клиники похитила у четверых жителей Набережные Челнов более 22 млн рублей. При этом обещания по ежемесячному выплачиванию им до 6% от суммы займа женщина не выполнила. Присвоенными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

В зависимости от роли и степени участия сотрудницы банка обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

До решения суда женщины находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии охранному предприятию было незаконно перечислено более 6,6 млн рублей.

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