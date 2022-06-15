Владикавказ, , 13:26 — REGNUM В Северной Осетии будут проверены действия сотрудников полиции, проводивших конвоирование подследственного в больницу. Во время его обследования врачами в медучреждение ворвались двое мужчин и убили его. Глава МВД назначил проверку, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция cocoparisienne

«В министерстве внутренних дел Северной Осетии генерал-лейтенантом полиции Андреем Сергеевым назначена комиссионная проверка в отношении сотрудников, осуществлявших конвоирование подозреваемого в медицинское учреждение, где задержанный получил ранения, не совместимые с жизнью. Действиям полицейских будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 11 июня во Владикавказе произошел конфликт между таксистом и его пассажиром, в ходе которого водитель машины был ранен и доставлен в реанимацию. По данному факту в отношении пассажира такси возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В тот же день подозреваемый был задержан.

Однако, поскольку он также получил ранение в ходе конфликта с таксистом, мужчину доставили в больницу в сопровождении полицейских. Между тем в ночь на 12 июня двое мужчин — сын потерпевшего таксиста и друг сына — ворвались в больницу и убили обидчика отца.

МВД, помимо проверки своих сотрудников, намерено проверить работу сотрудников Росгвардии, охранявших больницу. Письмо с предложением совместной проверки было направлено министром МВД руководству регионального управления Росгвардии.

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