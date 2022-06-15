Москва, 15 июня 2022, 13:26 — REGNUM Законопроект об увеличении суммы страхования вкладов в банках почти в два раза внес в Госдуму Госсовет Удмуртии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.
Согласно поправкам, предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей.
В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и роста процентных ставок банковские вклады становятся надёжным способом сохранения и сбережения денежных средств, привели аргументы авторы.
Читайте также: ЦБ рассматривает как резерв повышение страхового возмещения по вкладам