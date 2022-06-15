Москва, 15 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении суммы страхования вкладов в банках почти в два раза внес в Госдуму Госсовет Удмуртии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно поправкам, предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей.

В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и роста процентных ставок банковские вклады становятся надёжным способом сохранения и сбережения денежных средств, привели аргументы авторы.

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