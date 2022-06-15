Тверская область, 15 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В изнасиловании собственной маленькой дочери подозревается житель Лихославля Тверской области, сообщили 15 июня в пресс-службе СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как полагает следствие, 14 июня подозреваемый изнасиловал собственную маленькую дочь в помещении хозяйственной придомовой пристройки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ — «Изнасилование малолетней».

Подозреваемый задержан. Следствие намерено в ближайшее время ходатайствовать в суде об аресте фигуранта дела.

В рамках следствия назначены медицинская, психолого-психиатрическая, амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

Следователи также намерены дать оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, действиям родителей по исполнению обязанностей.