Москва, 15 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Компания IKEA продаст свои фабрики на территории России, говорится в заявлении компании.

mastrminda IKEA

В тексте сказано, что за последние месяцы в мире ухудшилась ситуация с цепочками поставок. В связи с этим компания не видит возможностей для возобновления продажи в России.

«Как следствие, Группа компаний «Интер ИКЕА» и Группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — сказано в заявлении.

Компания сократить штат сотрудников, продаст все четыре фабрики на территории страны, а розничный бизнес оставит на паузе.