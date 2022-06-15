Москва, 15 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Финский нападающий Йори Лехтеря покинул московский хоккейный клуб «Спартак». Об этом 15 июня сообщила пресс-служба команды.

Дарья Драй ИА REGNUM игрок команды «Спартак» Йори Лехтеря (справа)

«Хоккейный клуб «Спартак» благодарит Йори Лехтеря за игру в составе команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у 34-летнего форварда истёк срок контракта со «Спартаком».

Лехтеря играл за «Спартак» с 2020 года. За два сезона в составе команды он провёл 95 матчей, в которых набрал 87 (20 шайб + 67 результативных передач) очков.