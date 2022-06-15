Москва, 15 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В администрации президента России не считают, что новая операция Вооружённых сил (ВС) Турции против курдов на сирийской территории поспособствует стабильности и безопасности в Сирии. Об этом 15 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом 3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о грядущей операции турецкой армии на севере Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга о возможности перевода украинских военных с использования постсоветского оружия на вооружение НАТО в Кремле пока не слышали.