Вологда, 15 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Сорок детей из Донбасса проведут каникулы в Вологодской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, путевки в местный лагерь «Лесная сказка» будут приобретены за счет средств регионального бюджета.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

«Одна из главных задач для региона — это поддержка детства, создание благоприятных условий для обучения, воспитания и отдыха детей. С Донецкой и Луганской Народными республиками нас связывают общая история и общие достижения, мы активно взаимодействуем, — рассказал заместитель губернатора Антон Кольцов. — Задача, определенная Министерством просвещения РФ, это не только организация отдыха прибывших ребят, но и приобщение их к истории и культуре нашей великой страны и Вологодчины. Детям обеспечили комфортное размещение и насыщенную образовательную программу, не снижая доступность детских лагерей для юных жителей Вологодчины».

Как сообщало ИА REGNUM, ростовские дети отдыхают в Кабардино-Балкарии, на Кубани и Ставрополье.