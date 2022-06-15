Новосибирск, , 13:21 — REGNUM В Новосибирске за неделю поступило несколько сотен сообщений о ложных минированиях. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 15 июня, сообщил начальник департамента ЧС мэрии города Сергей Куценко.

Подозреваемый в «минировании» Https://volgograd.sledcom.ru

«Не уменьшается количество террористических угроз, ложных минирований, — цитирует редакция «НГС Новости» Куценко. — Таких случаев у нас было 236 за неделю. Все отработаны по алгоритму».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске взрывотехники уничтожили найденный горожанами опасный боеприпас.

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