Новосибирск, 15 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Новосибирске за неделю поступило несколько сотен сообщений о ложных минированиях. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 15 июня, сообщил начальник департамента ЧС мэрии города Сергей Куценко.

Https://volgograd.sledcom.ru Подозреваемый в «минировании»

«Не уменьшается количество террористических угроз, ложных минирований, — цитирует редакция «НГС Новости» Куценко. — Таких случаев у нас было 236 за неделю. Все отработаны по алгоритму».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске взрывотехники уничтожили найденный горожанами опасный боеприпас.