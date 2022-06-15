Рязань, 15 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Рязанской области за прошедшие сутки 95 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 121 894 носителя коронавируса. Справились с заражением и выздоровели 117 754 жителя. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3 396 человек.

В ковид-госпитали за сутки поступили 19 новых пациентов.